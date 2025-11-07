俳優の福士蒼汰が2026年1月スタートのフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00）で主演を務めることが7日、発表された。俳優デビュー15周年イヤーで1発目となる本作で約10年ぶりにフジテレビドラマの主演に帰ってくる。【全身ショット】カッコイイ！全身ブラックコーデで登場した福士蒼汰本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ