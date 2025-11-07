U-17ワールドカップは11月6日に第2節が行われ、U-17日本代表はU-17ニューカレドニア代表と対戦。試合は0−0のスコアレスドローに終わった。日本は初戦のモロッコ戦から先発を8人変更。DFメンディー・サイモン友（流通経済大柏高）や、F竹野楓太（神村学園高）、FWマギージェラニー蓮（琉球U-18）らが先発に名を連ねた。前半から日本が押し込む展開となったが、ニューカレドニアの守備に跳ね返されて得点を奪えず前半を0-0で終える