東武鉄道の9000型。同社初のステンレス車両だ（記者撮影）【写真はこちら】▶銀色の車体にマルーンの帯…東武東上線で活躍するステンレス車両「9000型」とはいったいどんな車両なのか？今では全国の鉄道で当たり前の存在となっている、銀色のステンレス製電車。1950年代から採用していた鉄道もあったが、本格的に広まったのは80年代以降だ。全国の鉄道各社が相次いで導入し、銀色の電車は瞬く間に日常風景となった。そのころ