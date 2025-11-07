現地11月６日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、日本と同じB組のポルトガルが、モロッコと対戦。６−０で圧勝を飾った。20分に先制した欧州王者は、22分、29分と続け様にネットを揺らすと、44分にもPKで加点。後半にも２点を奪ってアフリカ王者を圧倒した。ポルトガルは初戦でも、日本が第２節でスコアレスドローに終わったニューカレドニアに６−１で大勝していた。 ２試合