小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は2日目を迎える。注目は10Rだ。総合力上位の清水で断然。4分戦になるが、先行実績上位の町田がライン3車を生かして主導権を握りそう。清水は町田目標にレースを運び、別線の動きをけん制しながら差して首位。酒井は町田を封じて駆けると侮れない。混戦になると地元・菅原が浮上。＜1＞清水裕友弱いですね。何もできず。町田君へ。＜2＞内藤秀久自転車を換えてみる