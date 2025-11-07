ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は6日、4日目を終了。きょう7日の5日目は10〜12Rで準優勝戦が行われる。注目レースは12Rだ。枠なりで落ち着きそう。茅原が強出足を生かしてイン逃走。トップの座を守り抜く。1番差しは定松。直線勝負に持ち込めれば勝機はあるが、差し足がどうか。外を握るのは上田。スタートは地元の菊地が基準。一撃に警戒だ。＜1＞茅原悠紀予選首位なんて、そんな凄い足ではない。出足