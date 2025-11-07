【10R】中央大学時代はインカレのタンデムスプリント種目で優勝を飾るなど実績を残した保田浩輔が順調だ。練習中の落車やマイナス点もあり、いばら道が続き荒川達郎、篠田幸希、黒瀬浩太郎ら同期の出世争いに出遅れているが、ここにきて本来の力強さがよみがえってきた。「鎖骨骨折や肩甲骨骨折でダメな時期があったけど、今はしっかり練習できてる」と笑顔。当地は2023年12月19〜21日のチャレンジ戦（予選1着→準決勝戦1