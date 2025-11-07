元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「松岡の北の夕飲み」（北海道文化放送）に出演。「ちょっと惚れちゃう」女性について語った。「松岡の北の夕飲み」は、北海道生まれの松岡が、北海道のウマい食と酒を求めて街を歩き、北海道民ともふれあう、北海道尽くしの“飲み歩きバラエティ番組”。4週連続の最終回となる今回は、“第2のススキノ”とも呼ばれる北区最大の繁華街「北24条」の飲み屋を訪れた。