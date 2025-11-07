シェール（79歳）が、“40歳の年の差”を批判されている恋人のアレクサンダー・エドワーズ（39歳）と「大いに楽しんでいる」と反論している。およそ3年前から音楽業界関係者のアレクサンダーと交際しているシェールは、その年の差が問題だと感じたことは一度もないという。「CBSモーニングス」出演時に、年の差批判についてたずねられると、「関係ないわ」「その人たちが私の人生を生きているわけじゃない。私たちの関係がどんなも