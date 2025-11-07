教員グループが盗撮画像を共有していた事件で、岡山県の27歳の小学校教諭が逮捕されました。一連の事件で逮捕された教員は、これで7人目です。愛知県警に逮捕されたのは、岡山県備前市立伊部小学校の教諭・甲斐海月容疑者（27）です。甲斐容疑者は、少女が着替えをする動画1点を6日、自宅で所持した疑いがもたれています。甲斐容疑者は「性的欲求を満たすため」と容疑を認め、「いつか私自身も捕まるのではないかと不安になった」