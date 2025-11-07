韓国の火力発電所で解体作業中のボイラーが倒壊し、7人ががれきの下敷きとなっています。【写真を見る】高さ60mのボイラーが倒壊解体作業中に7人が下敷きに救助活動続く韓国消防などによりますと、きのう午後、韓国南東部・蔚山市の火力発電所で、高さおよそ60メートルのタワー型ボイラーが倒壊しました。当時、このボイラーの解体作業が行われていて、作業員9人が巻き込まれました。このうち2人は救助され、命に別状はあり