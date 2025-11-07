【モデルプレス＝2025/11/07】Snow Manの深澤辰哉、佐久間大介、向井康二が出演する「スポットバイトル」の新テレビCM 「レギュラーバイトはバイトル」篇（15秒）、「好きを仕事に」篇（15秒）が、11月7日より全国放映される。【写真】Snow Manメンバー、ユニフォーム姿でバスケ 華麗なシュート決める◆深澤辰哉・佐久間大介・向井康二、新CMでバスケに挑戦新テレビCMは、バスケットボールをしながら自分に合う働き方や仕事探しの