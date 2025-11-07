米カリフォルニア州で、1匹のリスが人々を待ち伏せして攻撃、数人を病院送りにする事故が発生した。イザベル・カンポイさんと姪のカルメンさんは、カリフォルニア州サンラファエルのラッセン山ドライブを歩いている途中、リスから襲撃されたそうで、カンポイさんはこう話す。「あのリスに殺されかけました」「リスは地面から飛び上がり、私の顔に噛みつこうとしたのです」「自分の腕は完全にリスに被さり、向こうがようやく飛び降