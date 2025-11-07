きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは１．１５ドル台半ばまで買い戻されている。前日は一時１．１４７０ドル付近まで下落していたが、１．１５ドル台はサポートされている格好となっている。本日の２１日線が１．１５９５ドル付近に来ており、その水準を回復できるかが目先の注目となる。一方、ユーロ円はドル円と伴に利益確定売りに押されている。前日は２１日線を回復する動きが見られてい