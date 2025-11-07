【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ディップ株式会社は、スポットのバイトサービス「スポットバイトル」のCMキャラクターを務めるSnow Manの深澤辰哉 、佐久間大介、向井康二を、あらたにアルバイト・パートの求人情報サービス「バイトル」のCMキャラクターに迎え、新TVCMを11月7日から全国で順次放映開始する。 ■バスケットボールのユニフォーム姿で登場 新TVCMでは、アルバ