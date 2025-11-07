女優の沢尻エリカ（39）が、来年1月に舞台「ピグマリオン―PYGMALION―」で主演を務める。昨年、舞台デビューとなった主演舞台「欲望という名の電車」以来の作品で「映像では味わえない世界観、それをぜひ体験してもらいたい」と力が入っている。1925年のノーベル文学賞受賞者で、英劇作家バーナード・ショーの名作喜劇。人気ミュージカル「マイ・フェア・レディ」や映画「プリティ・ウーマン」の原作としても知られる。貧しい