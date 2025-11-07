女優沢尻エリカ（39）が、来年1月20日から上演される舞台「ピグマリオン−PYGMALION−」（東京建物Brillia HALLなど全国4カ所）で主演を務めることが6日、分かった。“英語劇で最も知的で皮肉な喜劇”で、2度目の舞台に挑む。同作は、ロンドンに住む花売り娘のイライザ（沢尻）が音声学者と出会い、6カ月で上流階級の話し方や教養を身につけて、上流階級の公爵婦人へ生まれ変わる物語。名作「マイ・フェア・レディ」や「プリティ・