Superflyが6日、東京ガーデンシアターでホールツアー「Amazing Session」最終公演を開催した。6月にリリースした初のカバーアルバム「Amazing」を引っさげ「名曲の数々を歌わせていただきますし、自分の曲はセルフカバーのつもりで。アメージングなセッションで今日しかないスペシャルなライブにしましょう」。収録曲でback numberの「SISTER」、小田和正の「たしかなこと」、SUPER BEAVERの「人として」や、代表曲「Beautiful」「