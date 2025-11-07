Appleは2026年前半に、“低価格MacBook”を発売する見込みだ。ブルームバーグによると、開発コード「J700」と呼ばれるこの新型ノートPCは現在、サプライヤーとの間でテストと初期生産が進められている。対象は主に学生や教育機関、ウェブ閲覧や動画視聴、文書作成などを中心に使う一般ユーザー。従来のMacBook AirやMacBook Proとは異なり、iPhone向けのA18またはA19チップを搭載し、13インチ未満の小型LCDディスプレイを採用する