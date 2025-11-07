エド・シーランをはじめ、ハリー・スタイルズやストームジーら著名アーティストの働きかけにより、英国政府がイングランドの音楽教育カリキュラムを10年以上ぶりに大幅に見直すことが明らかになった。今年3月、エドはキア・スターマー首相宛てに公開書簡を送り、音楽教育の現状に警鐘を鳴らした。この書簡にはアニー・レノックス、セントラル・シー、スリーフォード・モッズら600人以上の音楽・教育関係者が署名している。11月5日