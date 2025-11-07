日本ハムの石井一成内野手（３１）が、国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することが６日、分かった。７日に必要書類を提出する。球団側も年俸大幅増での複数年契約を用意するなど、強く慰留されたことで熟考を重ねたが、他球団の評価を聞いてみたい気持ちが強く、宣言することを選んだ。推定年俸４０００万円は人的補償を伴わないＣランクとみられる。二遊間を守れる大型内野手は貴重で、複数球団が獲得に興味を示す可能性