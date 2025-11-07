女性ボーカルの越智志帆（４１）によるソロプロジェクト・Ｓｕｐｅｒｆｌｙが６日、東京ガーデンシアターで、１０年ぶりの全国ホールツアー（１０都市１３公演）の最終公演を行った。ヒット曲「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」をアカペラで披露して幕開け。「みんな最後まで一緒に楽しもうねー！」。ソウルフルな美声で代表曲「愛をこめて花束を」など全１９曲を熱唱した。初のカバーアルバム「Ａｍａｚｉｎｇ」を引っ提げたツアー。「こ