女優の沢尻エリカ（３９）が、来年１月２０日開幕の舞台「ピグマリオン―ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ―」（東京・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬほか４都市、演出ニコラス・バーター氏）に主演することが６日、分かった。自身約２年ぶりの舞台出演となる。「ピグマリオン―」は１９２５年にノーベル文学賞を受賞した、英作家ジョージ・バーナード・ショーの傑作喜劇が原作。映画「マイ・フェア・レディ」では、オードリー・ヘプバー