新人女優の門脇遥香（２１）が、２日放送のＮＨＫ大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（横浜流星主演、日曜・後８時）で女優デビューした。放送後、初々しさの中に気品のあるたたずまいで注目が集まっている。喜多川歌麿（染谷将太）が描いた美人画のモデル・豊ひな役。りつ（安達祐実）のもとで働く芸者で、おきた（椿）、おひさ（汐見まとい）と並ぶ「寛政三美人」の一人とされる。大抜てきの起用に「撮影は緊張しましたが、