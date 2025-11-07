9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉、佐久間大介、向井康二がバイトサービス『スポットバイトル』に加え、新たにアルバイト・パートの求人情報サービス『バイトル』のCMキャラクターに就任。7日から放送される新テレビCM「レギュラーバイトはバイトル」篇、「好きを仕事に」篇に出演する。【動画】向井康二、佐久間大介、深澤辰哉らがバスケに挑戦する新CM新テレビCMは2篇ともに、ユーザー世代と親和性の高いパスケットボール