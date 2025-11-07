8人組グループ・timeleszの佐藤勝利の初ソロ写真集『佐藤勝利1st写真集「A Bird on Tiptoe」』が、11月6日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.9万部を売り上げ、3位にランクイン。ジャンル別「写真集」で1位を獲得した。【写真】お気に入りショットを披露する佐藤勝利佐藤が自身の誕生日である10月30日に発売した本作は、リスボン、台中、日本各地を暮らすようにめぐりながら、写真家・石田真澄氏が1年