北海道や東北各県の知事らがクマ対策に必要な財源の支援やハンターの確保などについて、国に対する緊急の要望を決めました。人の生活圏まで行動範囲を広げ、連日出没しているクマ。クマによって死亡した人は、東北地方を中心に、きのうまでに全国で13人と、過去最多となっています。きのうは、北海道、東北、新潟の知事が集まり、国に対して緊急の要望を出すことを決めました。青森県宮下宗一郎 知事「通常のことではないこ