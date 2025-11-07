日本代表DFの板倉滉が所属するアヤックスが現地11月６日、ヨン・ハイティンハ監督の解任を発表した。オランダきっての名門は、ここまで国内リーグで５勝５分け１敗で首位フェイエノールトの８ポイント差の４位。チャンピオンズリーグ（CL）では惨敗続きの４連敗で、まさかの最下位に沈んでいた。テクニカルディレクターのアレックス・クロース氏は、就任１年目の指揮官を電撃更迭した理由について、「苦渋の決断だ。ここ数か