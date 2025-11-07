日本ハムの玉井大翔投手（33）が今季取得した国内FA権を行使せずに残留することが6日、分かった。新日鉄住金かずさマジックから16年ドラフト8位で入団。18年から6年連続40試合登板を記録するも、昨季は腰痛の影響で1軍登板なしに終わった。9年目の今季は40試合に登板して3勝2敗、1セーブ17ホールド、防御率2.25。中継ぎとしてフル回転し、完全復活を果たした。また、来季も現役続行の意思を示していた宮西、中島も保有する国