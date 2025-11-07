ソフトバンクの東浜巨投手（35）が国内フリーエージェント（FA）権を行使することが6日、分かった。今季で2023年からの3年契約が満了。国内FA権は23年に取得済みで、近日中に必要書類を球団に提出するとみられる。日本シリーズで阪神を4勝1敗で破り、5年ぶりに日本一の称号を奪還してからちょうど1週間。通算76勝を誇る生え抜き右腕が熟考の末に、国内FA権の行使を決めた。13年目の今季は7試合に登板して4勝2敗。満足のいく