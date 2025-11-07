アメリカのトランプ政権がことし1月の発足以来、およそ8万件の非移民ビザを取り消したとロイター通信などが5日、報じました。ロイター通信は5日、国務省高官の話として、トランプ政権がことし1月の発足以来、留学や就労などで一時的にアメリカに滞在する人が対象の非移民ビザをおよそ8万件取り消したと報じました。8万件のうち飲酒運転がおよそ1万6000件、暴行がおよそ1万2000件、窃盗がおよそ8000件だということです。また、ワシ