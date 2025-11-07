アイドルグループ・乃木坂46が11月6日、約7年ぶりのオリジナルアルバム発売を発表した。発売日は2026年1月14日で、タイトルは「My respect」。このアルバム発売を記念して、2月22日・23日には東京・有明アリーナにて「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」の開催も決定した。これは乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」での生配信番組「乃木坂工事中10周年記念生配信」にて、“重大発表”としてキャプテン・