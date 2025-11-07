NY株式6日（NY時間12:06）（日本時間02:06） ダウ平均46858.58（-452.42-0.96%） ナスダック23081.93（-417.87-1.78%） CME日経平均先物50175（大証終比：-685-1.37%） 欧州株式6日終値 英FT100 9735.78（-41.30-0.42%） 独DAX 23734.02（-315.72-1.31%） 仏CAC40 7964.77（-109.46-1.36%） 米国債利回り 2年債 3.549（-0.080） 10年債 4.081（-0.078） 30年債 4.679