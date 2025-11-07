[11.6 U-17W杯GL第2節 ポルトガル 6-0 モロッコ]U-17ワールドカップのB組は6日、グループリーグ第2節を開催した。ポルトガルはアフリカ王者のモロッコを寄せ付けず、6-0の圧勝を収めてGL突破が決まった。6-1の白星発進を飾ったポルトガルは、初戦で日本に敗れたモロッコと対戦。開始20分にFWジョアン・アラガウがペナルティエリア左からカットインして先制点を奪うと、同22分にはFWアニシオ・カブラルがグラウンダーの強烈なシ