7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比780円安の5万80円と急落。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては803.68円安。出来高は1万1866枚となっている。 TOPIX先物期近は3280ポイントと前日比33.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は33.45ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50080