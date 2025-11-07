¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡ÙÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±ÊÅçÉ×ºÊ¤Î¤â¤È¤ËÂ¹¤ÎÑÛ¤È¿¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¿á¤­¹þ¤à¡£Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÑÛ¤Î¼ºí©¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤­Êý¤È²ÈÂ²¤È¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ »²¹Í¡§WEST. ¾®ÂíË¾¡¢Ìòºî¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ÈÇÐÍ¥¶È¤Ø¤Î¡ÈËÜ²»¡É¡Ö¶ì¼ê°Õ¼±¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡× ¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Ë