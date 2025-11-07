大リーグ公式サイトが今オフにメジャー挑戦する可能性がある日韓選手を特集し、西武・今井について「千賀と同等か、わずかに上回る」と評価した。他にも巨人・岡本やヤクルト・村上、巨人・グリフィンらの名前を挙げた。また、米データサイト「ファングラフス」は今オフのFA市場トップ50選手を発表し、日本選手最上位の12位に入った村上について6〜7年の契約で平均年俸約2200万ドル（約33億8000万円）と予想した。