MLBはドジャースとブルージェイズが対戦したワールドシリーズ（WS）の第7戦を米国、カナダ、日本で合計5100万人が視聴したと発表した。ツインズがブレーブスに勝った1991年のWS第7戦以来の高水準だった。全7試合では3カ国合計で平均3400万人が視聴して前年比19％増。日本ではNHK総合で放送された第6戦が1310万人を記録し、日本の単独放送網では史上最多だった。