大リーグ機構（MLB）は5日（日本時間6日）、アリゾナ、フロリダ両州で開催する来春オープン戦の日程を発表し、大谷、山本、佐々木のドジャースは2月21日（同22日）にアリゾナ州で菊池が所属するエンゼルスと初戦を迎えることが決まった。来春WBCに出場する各国代表との試合も組まれ、ド軍は3月4日（同5日）にメキシコ代表と対戦する。オープン戦は同24日（同25日）まで実施され、レギュラーシーズンは同25日（同26日）にジャ