7日午前1時23分ごろ、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、宮崎県の宮崎美郷町です。【各地の震度詳細】■震度3□宮崎県宮崎美郷町■震度2□宮崎県延岡市高鍋町川南町宮崎都農町門川町宮