盗撮画像を共有していた教員グループ、7人目の逮捕です。愛知県警に逮捕されたのは、岡山県備前市立・伊部小学校の教諭・甲斐海月容疑者（27）です。甲斐容疑者は少女が着替えをする動画1点を6日、自宅で所持した疑いがもたれています。甲斐容疑者は「性的欲求を満たすため」と容疑を認めているということです。盗撮画像を共有したとして、愛知県警が捜査していた教員グループは甲斐容疑者を含め7人で、これで全員が逮捕されたこと