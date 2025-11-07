不動産ファンド「みんなで大家さん」を集団提訴です。年利7%の分配金をうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資金を集めた不動産投資商品、「みんなで大家さん」は、35の商品のうち33で分配金が払われていません。原告の代理人によると、集団提訴は今年9月に出資者5人、5日は、およそ1200人が114億円余りの返還を求めて大阪地裁に追加で訴状を送ったということです。