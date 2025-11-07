【ロンドン共同】英国の官報は6日までに、チャールズ国王が弟アンドルー王子の「王子」の称号や爵位「ヨーク公」を正式に剥奪したと掲載した。アンドルー氏は少女への性的虐待疑惑などのスキャンダルなどを巡って批判が高まっている。