きょうのポンドドルは買い戻しが優勢となっており、１．３１ドル台を回復する場面も見られた。ただ、ポンド円はドル円の下げと連動し、２００円台に下落している。この日は英金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果が発表され、政策金利を予想通りに４．００％に据え置いた。ただ、委員の投票は５対４と僅差での決定となり、市場は１２月の利下げ期待を温存している。声明では「金利は徐々に下がる道筋の公算が大きい」と述べていた。