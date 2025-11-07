愛知県と岐阜県が舞台の「ラリージャパン」が11月6日から始まりました。 【写真を見る】「ラリージャパン2025」開幕！ 出場マシンが次々に登場しファン熱狂 11月6日から4日間行われる、FIA世界ラリー選手権「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」。 名鉄豊田市駅前でオープニングセレモニーが開かれ、出場マシンが次々に登場するパレードでは、沿道を埋め尽くした観客が