フリーアナウンサーの皆藤愛子（４１）が６日、都内で行われた「ＮＥＷＹＯＵＮＧＯＦＴＨＥＹＥＡＲ２０２５」に俳優の柳沢慎吾（６３）、郄橋英樹（８１）、総合プロデューサーのおちまさととともに出席した。同賞は年齢に関係なく前向きに人生を愉しむ人を表彰するもの。今年が初めての開催で、Ｏｖｅｒ４０部門で皆藤が、Ｏｖｅｒ６０で柳沢、郄橋、大地真央が受賞した。受賞を受け皆藤は「私でい