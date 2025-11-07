政府は6日、首相官邸で国家安全保障会議（NSC）会合を開き、国家安全保障戦略などを巡って協議した。10月の高市政権発足後、初めての開催。高市早苗首相、木原稔官房長官、茂木敏充外相、小泉進次郎防衛相と片山さつき財務相が出席した。首相は、2022年策定の国家安保戦略など安保関連3文書について26年末までの改定を目指すと表明しており、会合で意見交換したとみられる。