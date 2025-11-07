佳子さまは、手話などに関する芸術祭のオープニングセレモニーに出席されました。佳子さまは6日夜、東京・杉並区で開催されている「手話のまち東京国際ろう芸術祭」のオープニングセレモニーに出席されました。国内外のろう者や手話などに関連する作品が展示、上映されています。佳子さまはセレモニーの前にスウェーデンで開発された手話によるコミュニケーションのシステムを体験されました。手や顔の表情をモーションキャプチャ