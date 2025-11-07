【ジュネーブ共同】世界気象機関（WMO）は6日、2025年の北極圏の海氷面積が観測史上、最小だったとの報告書を発表した。南極圏の海氷面積は史上3番目に小さかった。25年の世界の平均気温は史上2番目か3番目に暑くなるとの予測も明らかにした。報告書によると、北極圏の海氷面積が今年最大だったのは3月の1380万平方キロで、年間の最大面積としては、衛星を使った観測が1978年に始まって以来、最も小さかった。南極圏で今年最大