【ロンドン＝市川大輔】経済産業省は６日、サイバーセキュリティ強化に向け、英国の科学・イノベーション・技術省（ＤＳＩＴ）とインターネットにつながる「ＩｏＴ」機器の認証制度で連携すると発表した。それぞれの認証基準を来年１月から、自国の基準とみなして承認し、適切なセキュリティー対策が講じられたＩｏＴ機器の普及を図る。双方が５日、ロンドンで覚書に署名した。経産省は３月、ＩｏＴの認証制度「ＪＣ―ＳＴＡ